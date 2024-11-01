Juan Diego Botto, sobre el asalto de Israel a la Flotilla: 'Europa continúa con una lamentable dejación de funciones'

El actor protagoniza 'El Centro' (Movistar +), un 'thriller' que se adentra en las entrañas del CNI. Más de 443 tripulantes se encuentran detenidos por parte de las fuerzas israelíes. Entre los detenidos, hay al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.