Juan Diego Botto, sobre el asalto de Israel a la Flotilla: 'Europa continúa con una lamentable dejación de funciones'

El actor protagoniza 'El Centro' (Movistar +), un 'thriller' que se adentra en las entrañas del CNI. Más de 443 tripulantes se encuentran detenidos por parte de las fuerzas israelíes. Entre los detenidos, hay al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

4 comentarios
ElBeaver #1 ElBeaver
¿A quién le importa lo que opine este señor? Que se dedique a hacer películas, que es lo que realmente sabe hacer.
javibaz #2 javibaz
#1 ¿A quien le importa lo que opines tú? ¿O es que tú opinión es más importante?
#3 Grahml
#1 Parece ser que está haciendo promoción de una serie en Movistar+

"El actor protagoniza 'El Centro' (Movistar +), un 'thriller' que se adentra en las entrañas del CNI."
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Pues ya va siendo hora precisamente todo lo contrario, manía tenemos de meternos en todos los fregaos culpandonos haciendo de salvador culpables y el resto gozando, aprovechándose y riendose
