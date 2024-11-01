Juan Carlos I, un rey ingrato que sigue libre gracias a los poderes del Estado

El monarca dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas. Juan Carlos abdicó en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más inconfesables