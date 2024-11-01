edición general
13 meneos
20 clics
Juan Carlos I, un rey ingrato que sigue libre gracias a los poderes del Estado

Juan Carlos I, un rey ingrato que sigue libre gracias a los poderes del Estado

El monarca dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas. Juan Carlos abdicó en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más inconfesables

| etiquetas: rey , ingrato , estado , juan carlos
10 3 0 K 115 actualidad
6 comentarios
10 3 0 K 115 actualidad
imagosg #1 imagosg *
PPsoe han encubierto siempre los delitos y los fraudes de un franquista confeso.
Y todo ésto salió a la luz de casualidad . ¿ Cuantos delitos y fraudes habrá cometido, que estén bien enterrados por ésta "democracia" .. ?
2 K 37
Mala #4 Mala *
#1 Reconoce haber recibido 100 millones cuando todavía era jefe de Estado (2008 Gobierno Zapatero) y que en cualquier caso, por su cargo, deberían haber sido devueltos o pasado a las arcas del Estado. Si quiere volver... que los traiga.
1 K 23
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 Como leí en un comentario de aquí: como va a tener Juan Carlos el mínimo reparo o miedo al castigo si salió de rositas de descerrajar a quemarropa un tiro a su hermano.
1 K 24
Torrezzno #2 Torrezzno
"El monarca dispara en sus memorias"  media
0 K 20
Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
Todo el sistema moderno de corrupchanchurreo se forjó a su alrededor. Hay demasiados estómagos agradecidos.
1 K 20
mmlv #5 mmlv
Por decirlo suavemente...
0 K 19

menéame