Jóvenes simpatizantes de ISIS usan Grindr para atraer adolescentes LGBT a los que apalizar en Sídney [ENG]

En los últimos 10 meses un grupo de adolescentes fan de ISIS atemorizaron a gays igual de jóvenes, atraiéndolos con perfiles falsos en la app de citas gay para luego darles palizas que grababan y compartían por internet. En uno de sus vídeos, un chico de 16 es arrastrado por el suelo y pateado en la cabeza. En otro, dan puñetazos a otro menor ensangrentado mientras le llaman marica, kafir e infiel. En el tercero, golpean a un chaval sobre la hierba mientras claman al Estado Islámico. Cuatro han sido detenidos y condenados a penas menores.