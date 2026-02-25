Jóvenes simpatizantes de ISIS usan Grindr para atraer adolescentes LGBT a los que apalizar en Sídney [ENG]

En los últimos 10 meses un grupo de adolescentes fan de ISIS atemorizaron a gays igual de jóvenes, atraiéndolos con perfiles falsos en la app de citas gay para luego darles palizas que grababan y compartían por internet. En uno de sus vídeos, un chico de 16 es arrastrado por el suelo y pateado en la cabeza. En otro, dan puñetazos a otro menor ensangrentado mientras le llaman marica, kafir e infiel. En el tercero, golpean a un chaval sobre la hierba mientras claman al Estado Islámico. Cuatro han sido detenidos y condenados a penas menores.
| etiquetas: homofobia , islamismo , australia , adolescentes , violencia , estado islámico
Los otros tres cómplices han evitado la carcel y un cuarto sigue en los tribunales. Por ejemplo, uno de ellos (agresor de 17 años que se declaró culpable) solo ha sido condenado a 9 meses de libertad vigilada.
=====
Uggg. Puedo entender que los menores tiendan a recibir penas menos duras que los adultos... o que reciban un trato suave a cambio de confesar... pero su edad no los hacen menos malvados, menos monstruos, y las víctimas y la sociedad merecen justicia.
Luego saldrá un partido que diga barbaridades y nos llevaremos las manos a la cabeza.