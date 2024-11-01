edición general
Jóvenes, no os hemos dejado una sociedad de mierda

La mierda de sociedad fue la que me dejaron mis padres: niveles de analfabetismo espectaculares, calles sin asfaltar, condiciones de trabajo que vale más no recordar, viviendas con aluminosis, falta de libertad. Ayer tuve una conversación con una pareja amiga. Los conozco desde hace más de cuarenta años, compañeros de militancia sindical y política, gente comprometida que siempre estuvo en primera línea. Hablábamos, como tantas veces, de la actualidad. Habíamos leído la misma encuesta en La Vanguardia que pronosticaba un crecimiento preocupante

El único problema del artículo es que el autor no se ha dado cuenta todavía que han pasado otros 25 años.

Le está hablando a los padres de la jóvenes de hoy en día.
“niveles de analfabetismo espectaculares, calles sin asfaltar, condiciones de trabajo que vale más no recordar, viviendas con aluminosis, falta de libertad”

Niveles de analfabetismo actuales importantes, si saben leer y escribir pero pregunta algo un tanto complicado y te darás cuenta que la gente sigue siendo muy analfabeta
Calles asfaltadas tenemos, pero en ciudades importantes merece la pena más ir andando que en coche, condiciones de trabajo actuales mejor ni lo comento y libertad…   » ver todo el comentario
#2 igual esa muy buena zona de Madrid era un secarral en las afueras cuando se mudaron...
Mitad y mitad, sí es cierto que esa generación luchó por mejorar lo que recibieron que era la precariedad, y sí es cierto que esos mismos vendieron el futuro de sus hijos con la precariedad asomando la patita.

40 años de PPSOE, de sindicatos mayoritarios ridículos, la culpa de eso no es precisamente de los chavales de 20 años.
lo hicimos bien, nosotros lo hicimos bien!!!! una medalla nos merecemos!!!

Es que ni por esas somos capaces de asumir responsabilidades
¿Te refieres a cuando con un sueldo podías tener coche, una casa en la cuidad, otra en la playa o pueblo y criar 4 hijos? ¿Que tiempos eh?
