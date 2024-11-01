Jóvenes, no os hemos dejado una sociedad de mierda

La mierda de sociedad fue la que me dejaron mis padres: niveles de analfabetismo espectaculares, calles sin asfaltar, condiciones de trabajo que vale más no recordar, viviendas con aluminosis, falta de libertad. Ayer tuve una conversación con una pareja amiga. Los conozco desde hace más de cuarenta años, compañeros de militancia sindical y política, gente comprometida que siempre estuvo en primera línea. Hablábamos, como tantas veces, de la actualidad. Habíamos leído la misma encuesta en La Vanguardia que pronosticaba un crecimiento preocupante
| etiquetas: sociedad de mierda , capitalismo , jovenes , generación z , redes , rabia
Le está hablando a los padres de la jóvenes de hoy en día.
Niveles de analfabetismo actuales importantes, si saben leer y escribir pero pregunta algo un tanto complicado y te darás cuenta que la gente sigue siendo muy analfabeta
Calles asfaltadas tenemos, pero en ciudades importantes merece la pena más ir andando que en coche, condiciones de trabajo actuales mejor ni lo comento y libertad… » ver todo el comentario
40 años de PPSOE, de sindicatos mayoritarios ridículos, la culpa de eso no es precisamente de los chavales de 20 años.
Es que ni por esas somos capaces de asumir responsabilidades