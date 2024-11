Los jóvenes dan la espalda a los informativos: "No les presto atención, me parecen monótonos y aburridos"

El consumo de televisión entre los adolescentes y 'millennials' sigue disminuyendo mes a mes. Ya no conectan con la televisión y el formato no les convence a la hora de informarse, la mayoría consume las noticias a través de X y los vídeos de menos de un minuto de Instagram y TikTok. A pesar del poco éxito entre los jóvenes, los informativos siguen siendo los programas más vistos del día en todas las cadenas. "Estamos bastante cansados. Hay muchísima información por todos lados, no sé cuándo me van a contar una mentira o cuándo no".