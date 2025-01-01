Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'

Que un programa de la televisión pública como Mañaneros 360 le ponga cada día el espejo a la ultraderecha y difunda sus tropelías es algo que no pueden soportar. Dijo textualmente el líder del partido del odio: "He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox por parte de algunos directores de espacios informativos en TVE. Esa risa se la vamos a borrar de la cara porque vamos a llegar, vamos a aplicar las políticas que hay que aplicar y vamos a hacer pagar a los traidores por su responsabilidad".