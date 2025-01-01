edición general
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'

Que un programa de la televisión pública como Mañaneros 360 le ponga cada día el espejo a la ultraderecha y difunda sus tropelías es algo que no pueden soportar. Dijo textualmente el líder del partido del odio: "He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox por parte de algunos directores de espacios informativos en TVE. Esa risa se la vamos a borrar de la cara porque vamos a llegar, vamos a aplicar las políticas que hay que aplicar y vamos a hacer pagar a los traidores por su responsabilidad".

Marcan una agenda alocada en Valencia, Murcia, Castilla León y en muchos ayuntamientos. Las muertes evitables de la DANA fueron producto de esa agenda. Además es una agenda financiada por grupos de presión extranjeros, los de la internacional trumpista.
Están tan convencidos de que a van a hacer igual que su amo Trump y llegar ya al poder para esquilmar el país y putearnos a media España durante años... tanto como lo estuvieron en las últimas elecciones :troll:
