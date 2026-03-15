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Jóvenes ante el fascismo…
Más de la mitad de las personas varones menores de 34 años sitúan a Vox, es decir, al fascismo (aunque los medios de comunicación se empeñen en llamarlo simplemente ultraderecha), como su preferenc…
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JuanCarVen
En breve les tocará disfrutar de lo votado.
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#2
DayOfTheTentacle
*
Podrían intentar ver las causas pero... la autocrítica es de tontos no?
Yo creo que mucha gente ve el elefante pero los partidos de siempre lo niegan y cuando alguno lo señala pues creen que es el partido correcto, incluso aunque vaya contra sus intereses.
Será que soy facha claro.
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Yo creo que mucha gente ve el elefante pero los partidos de siempre lo niegan y cuando alguno lo señala pues creen que es el partido correcto, incluso aunque vaya contra sus intereses.
Será que soy facha claro.