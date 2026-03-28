El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza

El joven localizado fallecido el 13 de marzo pasado en la barriada de Trassierra, en Córdoba, murió presuntamente tras ser alcanzado por una flecha de caza mayor en la parte superior del cuerpo. Fuentes de la investigación indican que diferentes circunstancias apuntan a un accidente de caza como origen del suceso, aunque el autor del disparo habría huido del lugar abandonando a la víctima.
| etiquetas: sucesos , córdoba , cazadores , jarra y pedal
Primero están diciendo que lo encontraron el 13 de marzo. A esa época la caza menor ya ha finalizado y para realizar la caza mayor necesitas autorización. La caza menor se celebra jueves, domingos y festivos. La mayor normalmente lo hacen los sábados, pero también puedes jueves y domingos dentro de la temporada de menor que acaba en febrero. La mayor se amplia pero en mi comunidad dan las batidas los sábados.
Si tenía una autorización de caza por daños solo hay un… » ver todo el comentario
www.meneame.net/m/actualidad/joven-hallado-trassierra-cordoba-murio-he