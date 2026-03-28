El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza

El joven localizado fallecido el 13 de marzo pasado en la barriada de Trassierra, en Córdoba, murió presuntamente tras ser alcanzado por una flecha de caza mayor en la parte superior del cuerpo. Fuentes de la investigación indican que diferentes circunstancias apuntan a un accidente de caza como origen del suceso, aunque el autor del disparo habría huido del lugar abandonando a la víctima.