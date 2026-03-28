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El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza

El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza

El joven localizado fallecido el 13 de marzo pasado en la barriada de Trassierra, en Córdoba, murió presuntamente tras ser alcanzado por una flecha de caza mayor en la parte superior del cuerpo. Fuentes de la investigación indican que diferentes circunstancias apuntan a un accidente de caza como origen del suceso, aunque el autor del disparo habría huido del lugar abandonando a la víctima.

| etiquetas: sucesos , córdoba , cazadores , jarra y pedal
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6 comentarios
7 2 2 K 63 actualidad
Gry #1 Gry *
Ahora sí lo pillan irá a prisión mientras que si llamara a emergencias se libraba con una sentencia suspendida y una multa que cubre el seguro de responsabilidad civil.
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#5 drnth
#1 Si eran furtivos, no sé qué seguro se va a hacer cargo
0 K 9
#6 Nouveau
#1 yo pienso que no.

Primero están diciendo que lo encontraron el 13 de marzo. A esa época la caza menor ya ha finalizado y para realizar la caza mayor necesitas autorización. La caza menor se celebra jueves, domingos y festivos. La mayor normalmente lo hacen los sábados, pero también puedes jueves y domingos dentro de la temporada de menor que acaba en febrero. La mayor se amplia pero en mi comunidad dan las batidas los sábados.

Si tenía una autorización de caza por daños solo hay un…   » ver todo el comentario
0 K 10
Sabaoth #3 Sabaoth *
Abandonando a la víctima pero llevándose su flecha para que no lo identifiquen… por cierto, me ha encantado la etiqueta jarra y pedal xD xD
2 K 26
#2 CrudaVerdad
Espero que el autor se consuma lenta y dolorosamente en culpabilidad, seguro que se vuelve muy religioso para auto engañarse creyendo que evade la culpa (mientras tanto es el esclavo y juguete sexual del pastor religioso de turno)
0 K 11

menéame