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El joven “perfeccionista” que vendía billetes falsos a toda Europa desde Málaga

Detenido un falsificador de moneda que envió por correo más de 500 pedidos de moneda a 20 países

| etiquetas: falsificador , moneda , euro
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2 comentarios
2 1 0 K 21 actualidad
#1 Cincocuatrotres *
Jode que grado de manipulacion, vaya ejemplo, hoy he visto el video de un negrito diciendo como la prioridad nacional es algo logico, no en la fila del pan como insinúa este engendro. Me he colao!!!
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#2 AntonioWarrior
Que crack, sí se lo curró, si llega a estudiar una carrera y una opo termina de juez (o de informático) ahora lo podrá hacer en la cárcel.
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