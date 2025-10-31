Joven muere tras acusar a su novia de provocar el accidente que lo dejó en coma por 3 meses [USA]

El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2024, cuando Daniel Waterman sufrió graves heridas en la columna vertebral, además de traumatismos craneoencefálicos y faciales, que lo dejaron en coma por 3 meses. Tras despertar relató a los detectives que su novia había chocado intencionalmente contra un árbol tras una fuerte discusión. El conflicto comenzó cuando Leigha Mumby le dijo que estaba embarazada y, poco después, él recibió un mensaje de una amiga. En ese momento, la mujer comenzó a conducir de manera temeraria. Daniel falleció el 8 de octubre...