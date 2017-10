Hoy he salido en la tele. He llegado a la Universidad y dos personas, con micro y cámara, se me han acercado haciéndome una pregunta: '¿Qué piensas de lo que está pasando en Cataluña?'. He contado la verdad: que es tristísimo. He hablado del gobierno español y de su poca vergüenza; he mencionado la brutalidad policial; he dicho que yo sentía y siento mucha rabia porque están hiriendo un pueblo sin ningún tipo de empatía.