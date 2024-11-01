Un joven agredido con una botella de vidrio y cuatro detenidos en una nueva pelea de madrugada en L'Hospitalet

Escenas de mucha violencia este fin de semana en el barrio de Pubilla Cases de L'Hospitalet de Llobregat. Alrededor de las tres menos cuarto de la madrugada de este sábado, 11 de abril, los vecinos que viven alrededor de la plaza de L'Alzina se despertaron con un alboroto provocado por fuertes gritos. Varios jóvenes de origen latinoamericano se estaban peleando de manera muy agresiva en medio de la calle.