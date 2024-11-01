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Un joven agredido con una botella de vidrio y cuatro detenidos en una nueva pelea de madrugada en L'Hospitalet

Un joven agredido con una botella de vidrio y cuatro detenidos en una nueva pelea de madrugada en L'Hospitalet

Escenas de mucha violencia este fin de semana en el barrio de Pubilla Cases de L'Hospitalet de Llobregat. Alrededor de las tres menos cuarto de la madrugada de este sábado, 11 de abril, los vecinos que viven alrededor de la plaza de L'Alzina se despertaron con un alboroto provocado por fuertes gritos. Varios jóvenes de origen latinoamericano se estaban peleando de manera muy agresiva en medio de la calle.

| etiquetas: peleas , bandas , lhospitalet , mossos
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6 comentarios
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#4 Aladroque *
Los vecinos de Hospitalet disfrutando muy fuerte de lo votado

Al menos no gobiernan los fachas como en Badalona, que hubieran echado a esta pobre gente del pueblo
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#5 mstk
#4 Tan mal no estarán allí si para generar sensación de inseguridad se tienen que ir a una pelea de borrachos
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Raziel_2 #1 Raziel_2
Luego dicen que los extranjeros no se adaptan. Mira estos que rápido han aprendido historia contemporánea de España y que bien la aplican en el dia a dia.

Les falta quizás organizarse por parroquias o barrios y quedar varios grupos para darse palizas delante de la discoteca de moda.
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#2 Edwin.r
#1 tú no has vivido en ningún país de latinoamérica, verdad?
1 K 16
#6 rogerillu
Cuál es el problema de deportar a esta gente a sus países de origen con prohibición de volver a entrar. No tiene que ser muy difícil.
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#3 oscarcr80
Tranquilos.

Eran doctores en prácticas de curación de heridas.
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