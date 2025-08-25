edición general
Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

Un joven de 14 años sufrió una agresión con un objeto punzante en la zona de la nuca en el municipio madrileño de Parla. El joven tuvo que ser estabilizado por SUMMA 112 y trasladado en estado grave grave en UVI al Hospital 12 de octubre. Esta agresión formaría parte de una venganza en respuesta a una reyerta multitudinaria ocurrida el pasado 18 de mayo, en la se enfrentaron los Trinitarios y El 18, suceso que dejó un balance de 16 detenidos, de los cuales siete eran menores de edad.

Pertinax #3 Pertinax
El pasado 18 de mayo de 1987.
#2 Javiersoler
Que puto asco de problemas importados
Connect #7 Connect *
A ver, creo que no nos deberíamos meter en sus cosas y deberíamos respetar más sus costumbres. Que arreglen ellos como quieran,que esto es un país democrático y si queda alguno vivo que nos avisen que se ha acabado. :troll:
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
Las mejores bandas siempre han estado en Madrid, como no iban a estar estás 2?
Además, son la buena gente que Ayuso quiere para Madrid, que por eso se va a hacer negocios a mayami :troll:
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Ya desde bien jovencitos demuestran ser unos inadaptados sociales.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
ya tu sabeh {0x1f3b6} {0x1f3b5}
