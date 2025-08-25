Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

Un joven de 14 años sufrió una agresión con un objeto punzante en la zona de la nuca en el municipio madrileño de Parla. El joven tuvo que ser estabilizado por SUMMA 112 y trasladado en estado grave grave en UVI al Hospital 12 de octubre. Esta agresión formaría parte de una venganza en respuesta a una reyerta multitudinaria ocurrida el pasado 18 de mayo, en la se enfrentaron los Trinitarios y El 18, suceso que dejó un balance de 16 detenidos, de los cuales siete eran menores de edad.