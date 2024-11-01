Josep Maria Llompart, cien años del "poeta insobornable" que no calló ante Franco y mantuvo viva la lengua catalana

El autor y activista mallorquín, llegó a ser detenido por reivindicar la justicia social y la identidad cultural propia de la isla, fue clave en la preservación y difusión del catalán en tiempos de censura. Llompart fue un hombre de convicciones democráticas profundas, inteligente, lúcido y visionario.
| etiquetas: josep maria llompart , mallorquín , franco , poeta
Tiene mérito que de una familia conservadora salga una mente discordante que piensa por si mismo y defienda los derechos de aquellos que no se atreven a hablar aún a costa de acabar en las carceles franquistas.