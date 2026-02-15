Josele Santiago (Los Enemigos) se enfrenta a sus memorias: “Mi problema es la adicción”

El músico publica su historia en un libro sincero donde describe sus adicciones, la corajuda carrera de su grupo y su supervivencia económica tras no poder actuar por pánico escénico. Josele Santiago vive bajo una gran incertidumbre: no sabe cómo reaccionará al enfrentarse de nuevo a un escenario para ofrecer un concierto y ejercer su oficio, el de músico. Su último recital data de octubre de 2024. Subió las escaleras, pisó la tarima instalada en la Plaza de Toros de Caravaca de la Cruz (Murcia), “y fue como estar en otro planeta”, explica. “Es