edición general
3 meneos
13 clics
José Luis Ábalos, un superviviente con el agua al cuello

José Luis Ábalos, un superviviente con el agua al cuello

Fue una de las piezas fundamentales para que el actual presidente español recuperase el liderazgo en el PSOE después del trágico comité federal de octubre de 2016.

| etiquetas: ábalos , psoe , pedro sánchez
2 1 0 K 26 politica
sin comentarios
2 1 0 K 26 politica

menéame