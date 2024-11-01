edición general
7 meneos
22 clics
José Luis Ábalos reacciona a las palabras de su exmujer: "Se ha construido un relato repugnante"

José Luis Ábalos reacciona a las palabras de su exmujer: "Se ha construido un relato repugnante"

El exministro ha comparecido en exclusiva en 'Todo es mentira'.

| etiquetas: ábalos , corrupción , koldo
6 1 0 K 66 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 66 actualidad
Jakeukalane #6 Jakeukalane
La noticia se resume en que veía porno. Ok.
0 K 11
Nylo #4 Nylo *
No sé qué le veis de malo a que decida participar en un programa que se llama "Todo es mentira". A mí me parecería raro e indignante que participase en un programa que se llamase "La verdad".

No es que no sea mejorable, el programa podría haberse llamado "La tacones". Pero ya sería rizar el rizo.
0 K 10
oceanon3d #3 oceanon3d *
Yo no voy a tratar de discernir si lo que dijo esta señora es verdad o no es verdad ... pero T5 le ha pagado una pasta gansa por lo visto.

El sueño húmedo de al menos una de mis ex ... y hasta gratis cantaría una Traviata lanzándome puñales a los huev....

Así que le doy el valor que tiene; cosas de experejas ... ámbito privado y nada mas.
0 K 9
PeterDry #7 PeterDry *
Con lo bien que se ha pasado normal que le parezca repugnante como lo cuentan ahora.
0 K 9
Jonesy #8 Jonesy
Vamos a destrozar el voto femeninos de Sánchez que ve la televisión por la tarde.
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
lo repugnate, me da a mi, que erais los dos :popcorn: y seguramente mucha mas gente cercana :popcorn:
0 K 8
platypu #2 platypu
No se, yo no me fiaria del putero
0 K 8
beltzak #5 beltzak
“Yo si te creo hermano” :troll:

Nah, Sr. Ábalos por lo que cuentan una vez cogió la cartera de Ministros empezó usted a coger otras cosas más de la cuenta. Si su compañero Cerdan, a través de su sikario Koldo le sedujo con el lado oscuro o ya era usted así es lo unico que queda por dilucidar.

De momento, y viendo su arrepentimiento me decanto más por que ya era usted así, pero lo cierto es que los testigos cercanos afirman que usted no era así.

Un abrazo, espero verle en la cárcel mas temprano que tarde para que pague por sus excesos y le deseo una pronta recuperación. Ánimo, hermano!

/s
0 K 7

menéame