José Gónzalez: «Al final solo somos monos a los que les gusta cantar»

José González es, ante todo, una cuestión de matices. Un músico que siempre ha trabajado en los márgenes del tiempo. Musicalmente, poco parece haber cambiado desde que Veneer nos presentara su fórmula de guitarra rítmica y voz contenida. Sin embargo, en su nuevo álbum demuestra que dentro de ese sonido aparentemente estático convive un universo en constante ebullición intelectual. Against the Dying of the Light no rompe con nada, pero sí amplía el campo de juego.