José Carlos Conde, guardia civil de Tráfico: “Es incongruente, puedo tocar la pantalla del coche pero no el móvil”

La DGT nos recuerda a menudo que el uso del móvil al volante sigue siendo una conducta sancionable. Lo que no siempre está tan claro para muchos conductores es dónde acaba lo permitido y dónde empieza la infracción. ¿Por qué se pude tocar la pantalla táctil del coche y no el teléfono móvil, incluso si está colocado en un soporte? Es una duda recurrente en redes y en la calle.

#3 UserNotFound_164
Pues por el mismo motivo que hace años podías tocar botones físicos del coche, pero no los botones físicos del móvil
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#3 No pidas demasiado, es guardia civil
Dios y pensar que esta gente va armada...
#10 Leon_Bocanegra
#8 #9

-Sabe usted por qué le he parado?
-Claro, porque es usted guardia civil
- Si, pero el motivo lo sabe?
- Puede ser porque no se le daban a usted bien los estudios?
#1 EISev
Ya incluso se ven pantallas táctiles en motos... Yo intento evitarlas, o al menos que haya mandos físicos para las funciones importantes que no te obliguen a buscar la pantalla, pero la mayoría cuando compra no se fija en eso o lo acepta.
Khadgar #11 Khadgar
Puedes tocar la pantalla del móvil a través de la pantalla del coche, eso sí. :roll:
bronco1890 #4 bronco1890
Y con Android auto prácticamente estás duplicando la pantalla del móvil en la del coche.
Peka #14 Peka
#4 y lo puedes usar por voz.
camvalf #15 camvalf
Pues peor veo que se pueda fumar pero no beber mientras conduces.
verocla #12 verocla
#6 justo
verocla #5 verocla
Hay marcas que desactivan la pantalla táctil si el coche está en movimiento
Los botones pienso que los tocas sin mirar, mientras que con la pantalla creo que es difícil manejarla sin dejar de mirar la carretera
DORO.C #6 DORO.C
#5 La única que me suena es Mazda. ¿Te suena alguna más?
Fotoperfecta #16 Fotoperfecta
#5 Renault desactiva solo las funciones de configuración del coche pero permite el resto. Por ejemplo: Puedes abrir aplicaciones, abrir Maps, etc, pero no puedes meter claves o contraseñas, cambiar configuraciones de programas, etc.
Yo intento hacer todo por voz con el asistente y hacer llamadas, responder whatsapps, buscar canciones en Spotify, etc.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Te gusaría que te lo haga a ti?
#7 trasparente
Mi coche desactiva la pantalla táctil en cuanto se mueve. Pensé que era en todos así, por alguna normativa.
Trifasico #9 Trifasico *
Quizas porque la pantalla tactil del coche es para controlar... el coche...
