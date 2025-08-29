José Carlos Conde, guardia civil de Tráfico: “Es incongruente, puedo tocar la pantalla del coche pero no el móvil”

La DGT nos recuerda a menudo que el uso del móvil al volante sigue siendo una conducta sancionable. Lo que no siempre está tan claro para muchos conductores es dónde acaba lo permitido y dónde empieza la infracción. ¿Por qué se pude tocar la pantalla táctil del coche y no el teléfono móvil, incluso si está colocado en un soporte? Es una duda recurrente en redes y en la calle.