José Carlos Conde, guardia civil de Tráfico: “Es incongruente, puedo tocar la pantalla del coche pero no el móvil”

La DGT nos recuerda a menudo que el uso del móvil al volante sigue siendo una conducta sancionable. Lo que no siempre está tan claro para muchos conductores es dónde acaba lo permitido y dónde empieza la infracción. ¿Por qué se pude tocar la pantalla táctil del coche y no el teléfono móvil, incluso si está colocado en un soporte? Es una duda recurrente en redes y en la calle.
Dios y pensar que esta gente va armada...
-Sabe usted por qué le he parado?
-Claro, porque es usted guardia civil
- Si, pero el motivo lo sabe?
- Puede ser porque no se le daban a usted bien los estudios?
Los botones pienso que los tocas sin mirar, mientras que con la pantalla creo que es difícil manejarla sin dejar de mirar la carretera
Yo intento hacer todo por voz con el asistente y hacer llamadas, responder whatsapps, buscar canciones en Spotify, etc.