José Ángel Antelo, tras su cese como líder de Vox en Murcia: “hay un patrón, quien destaca un poco, antes o después acaba fuera”  

Lo de Vox está camino de convertirse en un lío mitológico, una leyenda al estilo de Saturno devorando a sus hijos por temor a ser destronado. El último afectado ha sido José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, una región donde la ultraderecha crece rápidamente, en parte por el episodio de Torrepacheco. Abascal podría haber presionado para que dimitiera todo el comité general con el fin de apartar a una figura en ascenso dentro del partido.

The_Ignorator
Eso no es verdad, Antelo
MenéameApesta
Es tradición que los nacional católicos usen a los falangistas y luego se los carguen.
