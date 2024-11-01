·
Jornada de protestas masivas en Francia: más de 200 detenidos, cortes en vías de transporte y 80.000 policías desplegados
Bajo la consigna 'Bloqueemos todo' manifestantes han causado cortes en la circulación de grandes ciudades del país, llegando a afectar al paso fronterizo con La Jonquera (Girona)....
francia
,
protestas
,
detenidos
mejores hilos
+ valorados
#1
keizal
#0
¿Es la misma?
www.meneame.net/story/cerca-200-detenidos-jornada-protestas-nacionales
1
K
40
#4
YeahYa
#1
Un poco más actualizado, pero podría ser dupe. La dejo porque parece que está teniendo más movimiento que la otra. Y ya que los meneantes decidan el futuro de la noticia....
0
K
20
#2
Kantinero
En Franceinfo en directo, acaban de dar 295 detenidos.
0
K
12
#3
Kantinero
Se esta calentando mucho en Paris (les Halles)
www.franceinfo.fr/en-direct/tv.html
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
