edición general
11 meneos
19 clics
Jornada de protestas masivas en Francia: más de 200 detenidos, cortes en vías de transporte y 80.000 policías desplegados

Jornada de protestas masivas en Francia: más de 200 detenidos, cortes en vías de transporte y 80.000 policías desplegados

Bajo la consigna 'Bloqueemos todo' manifestantes han causado cortes en la circulación de grandes ciudades del país, llegando a afectar al paso fronterizo con La Jonquera (Girona)....

| etiquetas: francia , protestas , detenidos
9 2 0 K 131 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 131 actualidad
YeahYa #4 YeahYa
#1 Un poco más actualizado, pero podría ser dupe. La dejo porque parece que está teniendo más movimiento que la otra. Y ya que los meneantes decidan el futuro de la noticia....
0 K 20
Kantinero #2 Kantinero
En Franceinfo en directo, acaban de dar 295 detenidos.
0 K 12
Kantinero #3 Kantinero
Se esta calentando mucho en Paris (les Halles)
www.franceinfo.fr/en-direct/tv.html
0 K 12

menéame