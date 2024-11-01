edición general
La jornada partida de Ayuso, ante los tribunales por “vulnerar la autonomía” de los centros

El recurso de CCOO argumenta que la norma, aprobada el pasado diciembre “sin consenso” y en plenas vacaciones de Navidad, “vulnera la autonomía de los centros educativos y carece de la fundamentación técnica exigible”... A esto se une una “asimetría en el cambio”. Y es que “facilita el paso a jornada partida pero dificulta el retorno a continua, creando una situación ‘prácticamente irreversible’”. Asimismo, según CCOO, “los nuevos colegios nacen obligatoriamente con jornada partida, sin posibilidad de modificación futura” y “reemplaza el...

¿Habrá empresas de cátering (menús escolares) con el teléfono del novio?
