Jorge, Robe y la autopista al infierno

(...) Un estudio australiano de 2015 aseguraba que dedicarse a la música rock podía suponer una merma de 25 años, en comparación con la duración media de vidas más sedentarias y reguladas. Para algunos, puede resultar un consuelo saber que hay mayor riesgo de suicidios, muertes accidentales y homicidios en el hip-hop, tan marcado por las pandillas y las armas de fuego: recuerden los paralelismos entre las desapariciones de Notorious B.I.G. y Tupac Shakur.

Pues lo que dice del Keith Richards es aproximadamente cierto. No sé si con agentes del FBI, pero cuando monté el concierto de los Rolling en el Calderón, había un tipo bastante maqueado con maletín. Según uno de los pipas de los Rolling con el que acabé llevándome bastante bien, era un ejecutivo local de una farmacéutica suiza, que suministraba calidad y cantidad al Keith (y era relevado en cada país de la gira por un ejecutivo local)
