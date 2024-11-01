Jorge Martínez, la leyenda indomable de Ilegales

El líder de Ilegales falleció ayer, 9 de diciembre, en Oviedo a los 70 años por un cáncer de páncreas. La noticia no cogió por sorpresa, después de que el diagnóstico hubiese obligado a cancelar en septiembre la gira de “Joven y arrogante”, que ya es su último disco. Hablamos de una figura absolutamente única en la música popular española, un bocazas y un provocador que encarnó el peligro y la imprevisibilidad como nadie y terminó devorado por su propio personaje. Lo echaremos de menos, porque ya no queda nadie así.
| etiquetas: jorge martínez , leyenda , ilegales , obituario , dep , música , rock