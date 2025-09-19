·
10
meneos
94
clics
Jorge Martínez comunica que padece cáncer y suspende la gira de Ilegales
El grupo tenía programados una veintena de conciertos hasta diciembre
#3
autonomator
*
Ayer el loco le dedicó su actuación en la Revuelta.
Mucho ánimo y suerte.
En otro orden de cosas voy a dejar por aquí el comentario que suelo poner en todo este tipo de noticias:
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano.
¡Como…
» ver todo el comentario
0
K
15
#1
sotillo
Suerte, ánimo y a por ello
1
K
14
#2
ercharli
Mucha fuerza colega.
0
K
6
