Jorge Martínez comunica que padece cáncer y suspende la gira de Ilegales

El grupo tenía programados una veintena de conciertos hasta diciembre

autonomator
Ayer el loco le dedicó su actuación en la Revuelta.
Mucho ánimo y suerte.
En otro orden de cosas voy a dejar por aquí el comentario que suelo poner en todo este tipo de noticias:

1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida

Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano.
sotillo
Suerte, ánimo y a por ello
ercharli
Mucha fuerza colega. :popcorn:
