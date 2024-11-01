Jorge Galindo: "Un resultado del trauma de la burbuja es creer erróneamente que el precio de la vivienda no bajará si construimos más"

Movilizar tres millones de viviendas en una década. Con esta propuesta a modo de "provocación", el sociólogo Jorge Galindo (Valencia, 1985) llama a fijar un "objetivo claro" desde el que dar respuesta a la actual crisis habitacional. En su nuevo libro —titulado precisamente Tres millones de viviendas: cómo pasar de la escasez a la abundancia (Debate, 2025)—, el director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), doctorado en Sociología por la Universidad de Ginebra, remarca la necesidad de apostar por la construcción para
El problema de la vivienda es un fenómeno muy concentrado en un puñado de grandes ciudades.
El piso de mis abuelos: tres habitaciones, salón, cocina, hall… todo grande y en buen estado en un edificio bien cuidado se ha vendido por 35000 euros a una familia con dos críos. En un pueblo con todos los servicios.
Los activos en propiedad de los fondos están en los núcleos urbanos. Por eso es tan caro, para que ellos ganen más pasta y los que legislan se lleven sobres. O que crees que es la sareb?
De hecho hay vivienda asequible en el quinto pino, pero ni hay oportunidades ni hay trabajo
Somos mas, vienen mas, podemos dejar el asunto de la vivienda en manos de los especuladores, o construir vivienda a un precio razonable
Construir la fabrica de tarros en un punto, y la de tapas de tarro en el otro extremo del país, no es optimo
50 años después, aquí estamos, con nuestro gobierno y los empresarios exigiendo volquetes de inmigrantes
También hay que hacer más cosas. No es un solo problema. Por ejemplo, hay que eliminar/reducir los parásitos que viven de especular con la vivienda.
Dejad de negar la evidencia, las mayores promociones de VPO coinciden con las épocas donde la vivienda era mas asequible
Ademas, la VPO a gran escala tira para abajo los precios de la promoción privada, por eso seguramente los políticos se niegan a construir VPO, no quieren fastidiarle el negocio a los amiguetes
#10 Tiene que ser Vivienda de Protección Oficial
Ni infraestructura de agua, cloacas, basuras, colegios, hospitales, luz, etc.
¿ Eso existe ?
Omite que esos tres millones se deben contruir donde no caben.
Dónde va a construir esos 3 millones de viviendas? Eso es casi del tamaño de una nueva Barcelona.
invertirespecular?
En fin, es para votar errónea.