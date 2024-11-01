edición general
Jorge Galindo: "Un resultado del trauma de la burbuja es creer erróneamente que el precio de la vivienda no bajará si construimos más"

Jorge Galindo: "Un resultado del trauma de la burbuja es creer erróneamente que el precio de la vivienda no bajará si construimos más"

Movilizar tres millones de viviendas en una década. Con esta propuesta a modo de "provocación", el sociólogo Jorge Galindo (Valencia, 1985) llama a fijar un "objetivo claro" desde el que dar respuesta a la actual crisis habitacional. En su nuevo libro —titulado precisamente Tres millones de viviendas: cómo pasar de la escasez a la abundancia (Debate, 2025)—, el director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), doctorado en Sociología por la Universidad de Ginebra, remarca la necesidad de apostar por la construcción para

Comentarios destacados:    
#1 tromperri *
La solución no es construir más donde ya no cabe más gente. Si no poner gente en otros lugares donde la población no ha crecido tanto y hay vivienda asequible disponible.

El problema de la vivienda es un fenómeno muy concentrado en un puñado de grandes ciudades.

El piso de mis abuelos: tres habitaciones, salón, cocina, hall… todo grande y en buen estado en un edificio bien cuidado se ha vendido por 35000 euros a una familia con dos críos. En un pueblo con todos los servicios.
#4 Toponotomalasuerte
#1 es asequible por qué los fondos no especulan en esas zonas.
Los activos en propiedad de los fondos están en los núcleos urbanos. Por eso es tan caro, para que ellos ganen más pasta y los que legislan se lleven sobres. O que crees que es la sareb?
Autarca #5 Autarca *
#1 La solución es construir VPO donde la gente quiere vivir, no mandar a la gente al quinto pino

De hecho hay vivienda asequible en el quinto pino, pero ni hay oportunidades ni hay trabajo

Somos mas, vienen mas, podemos dejar el asunto de la vivienda en manos de los especuladores, o construir vivienda a un precio razonable
#8 Pkpkpk *
#5 y por qué no crear oportunidades y trabajo en ese quinto pino? :roll:
Autarca #14 Autarca *
#8 Porque el sistema tiende a la concentración, nos guste o no

Construir la fabrica de tarros en un punto, y la de tapas de tarro en el otro extremo del país, no es optimo
strike5000 #12 strike5000
#5 Hay una limitación de espacio donde la gente quiere vivir, salvo que empieces a derribar edificios y construir megatorres, como en Megalópolis, del Juez Dredd.
Autarca #15 Autarca
#12 Me recuerda tu comentario a los que en los 70 promocionaban la planificación familiar, según ellos las naciones no podrían sostener a tanta población en el futuro

50 años después, aquí estamos, con nuestro gobierno y los empresarios exigiendo volquetes de inmigrantes
#7 Pkpkpk
#1 más que poner gente, yo abogaría por evitar que esa gente se vaya a sitios donde ya no cabe más gente.
La_patata_española #9 La_patata_española *
#1, exacto, pero para ello hay que "mover" los trabajos a esos sitios. Hay que incentivar que se dispersen y penalizarles en las grandes ciudades. Cosa a la que la mayoría de los políticos, que se untan con esto, se van a oponer. De hecho, hacen todo lo contrario: dumping, aprovechando su superioridad.

También hay que hacer más cosas. No es un solo problema. Por ejemplo, hay que eliminar/reducir los parásitos que viven de especular con la vivienda.
Autarca #16 Autarca *
#1 #3 #2 No debería ser en una sola ciudad, debería ser en varias

Dejad de negar la evidencia, las mayores promociones de VPO coinciden con las épocas donde la vivienda era mas asequible

Ademas, la VPO a gran escala tira para abajo los precios de la promoción privada, por eso seguramente los políticos se niegan a construir VPO, no quieren fastidiarle el negocio a los amiguetes

#10 Tiene que ser Vivienda de Protección Oficial
DrEvil #19 DrEvil
#16 Pero si yo no digo que las VPO no ayuden. Aumentar la oferta siempre ayuda a bajar precios. Pero el crecimiento infinito siempre topa con las limitaciones materiales: 3 millones de viviendas, en los sitios donde la gente quiere vivir, no hay dónde meterlas.
Ni infraestructura de agua, cloacas, basuras, colegios, hospitales, luz, etc.
#18 cunaxa
#1 En un pueblo con todos los servicios.
¿ Eso existe ?
ElRespeto #3 ElRespeto
Esta solución es una estafa. Si se construyen 3 millones de viviendas, las comprarán directamente los fondos de inversión y los grandes tenedores; una persona que necesita una primera vivienda no puede competir contra ellos. La ÚNICA solución es topar a la especulación y el rentismo.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
El payaso de guardia.

Omite que esos tres millones se deben contruir donde no caben.
DrEvil #2 DrEvil
El problema es que hay tal demanda que es materialmente imposible cubrirla. Aunque no estuviesen los malvados capitalistas del terror.
Dónde va a construir esos 3 millones de viviendas? Eso es casi del tamaño de una nueva Barcelona.
#10 harverto
¿Y quién le ha dicho a éste que si aparecen más viviendas nuevas no va a venir otro fondo buitre a comprarlas para invertir especular?
strike5000 #11 strike5000
Que digo yo que lo lógico es pensar que la vivienda no bajará, e incluso subirá, si NO se construye más, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta menor precio, salvo pactos para mantener los precios.
#17 cunaxa
Pues claro. En la burbuja se construyó pero solo pisos caros. El precio no bajó.
En fin, es para votar errónea.
Tribuno #13 Tribuno
Vamos a tenernos que acostumbrarnos a la utopía de Juez Dredd  media
