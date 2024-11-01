·
3
meneos
47
clics
Jordi Hurtado mostró en 'La Revuelta' su primer casting y habló del programa que le rechazó: "Me quedé frustrado"
El presentador de 'Saber y ganar' desveló algunos detalles de las grabaciones y la razón de dejar los fines de semana
etiquetas
television
jordi hurtado
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... el presentador dio paso a Jordi Hurtado: “No va a ningún sitio y llevamos pidiendo que venga desde nuestra primera semana. Es un honor tener aquí a la cadena pública en persona”...
0
K
20
#2
Torrezzno
Se llevó el daguerrotipo?
0
K
19
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
