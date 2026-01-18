edición general
Jordi Évole: "Iñaki Urdangarín fue una cabeza de turco. Pasó de ser el yerno perfecto de España a alguien vilipendiado"

"Iñaki fue una cabeza de turco de una situación mucho más compleja de la Casa Real y que, además, se demostró que luego se quedó casi en anécdota. Ha sido el único que ha pasado por la cárcel y ha cumplido una pena. Su historia de vida es muy potente. Pasó de ser un deportista de élite y el yerno perfecto de España a convertirse en alguien menospreciado y vilipendiado. Que se haya vuelto a levantar y hoy tenga ganas de hacer cosas nuevas, me parece muy interesante."

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Dudo que Urdanga haya hecho nada que no haya visto hacer a la familia.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Eso no es nada con la historia de la ex mujer y familia del empalmado,esa si que es gorda
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
El ex duque empalmado,era un jeta que se unió a una familia de jetas, se caso con las mas tonta que no se enteraba de nada, según salio en su juicio.
#4 Barriales
#3 mira la historia familiar del empalmado. Alucinada.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
debo ser el único tonto en este país al que le parece más interesante la gente que llega a donde llega por méritos propios y no ajenos, y gente que no es corrupta ni malversa dinero público como hizo y ayudó a hacer este señor. pero bueno, Jordi, es eso, que soy tonto
#2 Barriales
#1 era un segundon y pago los platos rotos.
