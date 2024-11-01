edición general
Jordania retiene a periodista de Al Mayadeen sin aclarar motivos

Faraj fue detenido cuando regresaba junto a su esposa, la periodista Rana Abi Jomaa, a Jordania para pasar unos días de vacaciones. Su detención se produjo el viernes pasado en el Aeropuerto Internacional Reina Alia, en Ammán. El interrogatorio se realizó de manera aislada y las autoridades decidieron mantenerlo detenido sin anunciar las razones. Tampoco proporcionaron información alguna sobre el lugar donde se encuentra ni sobre los cargos que se le imputan, ni ofrecieron explicaciones sobre su situación o estado. Su familia tampoco ha...

| etiquetas: mohammad faraj , al mayadeen , jordania
sotillo #1 sotillo
Así sin pensar ¿Ha criticado el genocidio de Israel ?
wata #2 wata
#1 He pensado lo mismo. El reino títere de Jordania es el patio trasero de Israel.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Ese reino es una mierda, ni pinta ni corta nada, es un vendido a Israel y EEUU
