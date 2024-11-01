Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, deja muy clara su opinión sobre la marcha de España y varios países

Si alguien sabe de Eurovisión, ese es Johnny Logan. El cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés, dos veces de ganador del festival y una vez ganador como compositor y conocido como Mr. Eurovision, ha hablado con claridad sobre la marcha de España y varios países, incluido Irlanda, de la próxima edición tras incluir a Israel. En una entrevista en el programa de la radio pública irlandesa This Week, el cantante ha reconocido que está "orgulloso" de la decisión que ha adoptado la cadena pública irlandesa.