edición general
75 meneos
477 clics
Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, deja muy clara su opinión sobre la marcha de España y varios países

Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, deja muy clara su opinión sobre la marcha de España y varios países

Si alguien sabe de Eurovisión, ese es Johnny Logan. El cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés, dos veces de ganador del festival y una vez ganador como compositor y conocido como Mr. Eurovision, ha hablado con claridad sobre la marcha de España y varios países, incluido Irlanda, de la próxima edición tras incluir a Israel. En una entrevista en el programa de la radio pública irlandesa This Week, el cantante ha reconocido que está "orgulloso" de la decisión que ha adoptado la cadena pública irlandesa.

| etiquetas: ganador , dos veces , eurovision , johnny logan , opina
40 35 1 K 387 ocio
6 comentarios
40 35 1 K 387 ocio
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Realmente, creo que en este caso RTÉ definitivamente tomó la decisión correcta", ha asegurado, valorando positivamente la misma decisión adoptada por otros países, como Países Bajos, Eslovenia o España.
6 K 56
azathothruna #2 azathothruna
Irlanda es el pais menos colonizador de la peninsula de asia.
Principalmente porque por siglos han sido colonizados por la perfida albion.
3 K 32
Supercinexin #3 Supercinexin
¡Viva España, fachas!
1 K 23
#5 rafeame
Errónea. Mr. Eurovisión era Uribarri. Y punto.
1 K 14
knzio #6 knzio
#5 Eurobarri
0 K 10
eldragon_jp #4 eldragon_jp
me deprime todo lo relacionado al rancio concurso de eurovision
0 K 6

menéame