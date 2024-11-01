John Petrucci & Joscho Stephan Trio | Take Off

Este es el cuarto sencillo del álbum “Take-Off”, que cuenta con la participación del legendario guitarrista John Petrucci, uno de los guitarristas más influyentes de nuestro tiempo, conocido mundialmente por su trabajo con Dream Theater. Se trata, por lo tanto, de una colaboración de guitarra excepcional que trasciende géneros, ¡y un gran honor contar con John en el disco tocando la guitarra acústica!

Djangology #2 Djangology
Ostia! Petrucci con una guitarra manouche. Quien lo iba a imaginar.
Me encanta Joscho Stephan, me parece que tiene el toque más divertido de toda peña del gypsy.
Pertinax #3 Pertinax *
#2 He descubierto a Joscho por un podcast donde entrevistan a Mike Zágora, que fue alumno de Petrucci, y este tema me ha dejado obnubilado.
youtu.be/dp_tS-waSkM
Djangology #4 Djangology
#3 Pues te invito a que sigas descubriéndolo. Es extraordinario y con una técnica prodigiosa. Escuchalo con su trio tocando el repertorio del gypsy jazz.
Pertinax #5 Pertinax *
#4 NO TE QUEPA LA MENOR.
Por cierto, el nick te viene al pelo. xD
Djangology #6 Djangology
#5 Claro! Por eso xD Es que si pones algo relacionado con esta música me vas a tener dando una brasa impresionante :-D
Y por cierto gracias a ti ahora estoy to enganchado que no puedo dormir porque hacía un montón que no le escuchaba y me estoy tragando está hora y pico de concierto.
youtu.be/zrt4QrcOO5c?is=mtf9NPgLEYCSdyTl
Djangology #7 Djangology
#6 #5 Por cierto, el que aparece acompañándole en este bolo (que ya tiene unos años) es su padre que fue quien le inculcó el amor por la guitarra y la música de Django Reinhardt y Stephane Grappelli. Y tiene una manera muy curiosa de acompañar, rasgueando con la mano en wvez de con pua cuando en este estilo nadie lo hace así.
gustavocarra #1 gustavocarra
Son increíbles. A ver si puedo ir a algún lugar de la gira.
abnog #8 abnog
#0 Grande Petrucci, para mí un guitarrista muy infravalorado.
