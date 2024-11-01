John Larson busca destituir (impeach) a Trump; la Casa Blanca lo califica de “patético” (eng)

El congresista justifica el impeachment por las declaraciones extremadamente duras sobre Irán (amenazas de gran escala), la gestión del conflicto con Irán y por abusos de poder relacionados con decisiones militares.
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O, teniendo en cuenta que en algunos sitios llaman "pérsico" al melocotón... "empersificación"
¡Pérez-Reverte! De Cuñado a Cuñadísimo... ¡Yo te invoco! ¡Haz tu magia!
Para profundizar en la relación ente presidentes de Estados Unidos y los melocotones.