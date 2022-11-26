John Cavess, el tratante de esclavos que dominó un país entero

El comercio de esclavos requirió de cómplices africanos, hombres despiadados que crearon fabulosas fortunas y llegaron a crear estados e imperios con su poder adquirido esclavizando a sus semejantes. Ghana todavía recuerda al negrero John Cabess, quien ganó el respeto y sembró temor entre africanos y europeos entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.