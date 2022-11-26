edición general
John Cavess, el tratante de esclavos que dominó un país entero

John Cavess, el tratante de esclavos que dominó un país entero

El comercio de esclavos requirió de cómplices africanos, hombres despiadados que crearon fabulosas fortunas y llegaron a crear estados e imperios con su poder adquirido esclavizando a sus semejantes. Ghana todavía recuerda al negrero John Cabess, quien ganó el respeto y sembró temor entre africanos y europeos entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.

EldelaPepi #1 EldelaPepi *
Un hijodelagranputa.
"quien ganó el respeto y sembró temor"
¿Se ganó el respeto de quién, de los negreros blancos?

Hay gente que confunde el respeto con el miedo.
