John Cavess, el tratante de esclavos que dominó un país entero

El comercio de esclavos requirió de cómplices africanos, hombres despiadados que crearon fabulosas fortunas y llegaron a crear estados e imperios con su poder adquirido esclavizando a sus semejantes. Ghana todavía recuerda al negrero John Cabess, quien ganó el respeto y sembró temor entre africanos y europeos entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.
"quien ganó el respeto y sembró temor"
¿Se ganó el respeto de quién, de los negreros blancos?
Hay gente que confunde el respeto con el miedo.