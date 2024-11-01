edición general
2 meneos
10 clics
John Cage: «4'33"». Orquesta filarmónica de Berlín. Dirigida por Petrenko

John Cage: «4'33"». Orquesta filarmónica de Berlín. Dirigida por Petrenko

Mas información sobre esta obra: es.wikipedia.org/wiki/4′33″

| etiquetas: música , lol
2 0 0 K 20 cultura
2 comentarios
2 0 0 K 20 cultura
#2 capa5
Si os ha gustado no os perdáis esta otra interpretación: www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
0 K 10
ronko #1 ronko
Ese no era un luchador de Mortal Kombat?
0 K 8

menéame