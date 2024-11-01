Joan Groizard: "Si el problema es de control de tensión, la respuesta desde luego no es la nuclear"

El secretario de Estado de Energía da respuesta a toda la actualidad energética en una entrevista, incluyendo la situación de las redes eléctricas, la reforma del mercado eléctrico, las tasas sobre el CO2, los bajos precios actuales de la electricidad fotovoltaica y la operación reforzada post-apagón ¿Con todo este panorama, tiene sentido cerrar la nuclear? Si este panorama es que nos faltaba capacidad de control de tensión dinámica en el sistema, las propias titulares de las nucleares han dicho que no es la tecnología más adecuada para ello.