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Joan Garriga (Vox) recitifica y dice que "español es el que tiene la nacionalidad española"

Joan Garriga (Vox) recitifica y dice que "español es el que tiene la nacionalidad española"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha rectificado sus propias declaraciones.

| etiquetas: garriga , vox , españoles
12 2 0 K 282 politica
22 comentarios
12 2 0 K 282 politica
Oghaio #6 Oghaio
#1 qué buen corredor era… aunque yo era más de Sito Pons (Modo viejuno activado)
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#3 woke
Un español es aquella persona que posee la nacionalidad española, ya sea por nacimiento, herencia o porque un día decidió que el jamón ibérico, las siestas y las fiestas eran razones de peso para cambiar de pasaporte.
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rogerius #2 rogerius
Como decía M. Rajoy, un plato es un plato.
1 K 34
Priorat #11 Priorat *
xD xD Tantas vueltas para terminar diciendo:
- Español es el que tiene nacionalidad española (1)
- Tonto es el que dice tonterías
¿Qué será lo siguiente?

(1) Ojo que el hombre ha necesitado más de 24h para llegar a esta conclusión él solito.
2 K 34
alfon_sico #14 alfon_sico
#11 lo primero no todo el mundo lo tiene tan claro
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Priorat #17 Priorat
#14 Ya, es que hay gente un poco corta.
0 K 12
Ratoncolorao #20 Ratoncolorao
#18 es verdad!
Disculpas
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Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Me pregunto si ha rectificado cuando se dio cuenta de que su madre es guineama y tendría que irse de vuelta a su pais.
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JackNorte #7 JackNorte
#5 No creo estos se darian cuenta como algunos latinos que apoyaron a Trump
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rogerius #12 rogerius *
#5 Yo me he dicho ¿pero Garriga no era negro? Menudos cabrones los de Vox… ¡mira que obligarlo a blanquearse! :troll: Y después me he dado cuén de que hay un Joan y un Ignacio en Vox con apellido Garriga. :palm:
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EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Te has confundido de Garriga.
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#4 HangTheRich
Gilipollas es el que dice gilipolleces
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#19 wictor69
La oveja no es de donde nace si no de donde pace, para mí es más español el inmigrante que vive y paga impuestos aquí que el rey emérito que aunque se le llena la boca cuando habla de España paga sus impuestos en Emiratos
Bueno la verdad es que el Juancar no los paga en ningún sitio pero creo que se entiende el concepto
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makinavaja #21 makinavaja
#19 En Emiratos el IRPF es 0... :-D :-D :-D :-D
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Dene #13 Dene
Aceptaría esto solo por librarnos del Borbon...unos días solo, cuando se largue podemos volver a la normalidad
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#16 Juantxi
Se habrá quedado calvo detrás de la oreja. Y lo es aunque haya nacido en Nueva Zelanda y tenga doble nacionalidad. Cuánto les ha costado aprender eso y no creo todavía que todos os voxeros lo sepan.
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#9 BoosterFelix *
¡Coño! ¿tan pronto se han convertido al islam? La ultraderechita cobarde.
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#8 Eukherio
Y sin embargo a unos les llaman españoles y a otros "nacionalizados", con lo que tampoco aplica la nueva definición. Va a tener que pensarse una nueva gilipollez.
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#22 cKr1
Como he leído en un comentario de por aquí: ser español ha quedado reducido a lo que diga VOX. Punto. En esas estamos.
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dark_soul #10 dark_soul
Que pena. Cuándo se entere que los gitanos son españoles.
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#15 BoosterFelix
#10 Los que han conseguido serlo. Los intocables se han extendido por todos los países.
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