Jimmy Kimmel tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk: "Nunca fue mi intención minimizar el asesinato de un joven"

Así dijo Jimmy Kimmel, entre lágrimas, al poco de empezar su monólogo de este martes. El cómico estadounidense regresó a las pantallas con su programa Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC —propiedad del conglomerado The Walt Disney Company— después de casi una semana de suspensión tras unos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Salió al escenario entre la ovación del público que gritaba su nombre y, tras un primer chiste sobre la "interrupción", agradeció a quienes alzaron la voz en su defensa.
| etiquetas: kimmel , kirk , abc , disney , trump
Ojalá no hubiese sido asesinado sino juzgado por delitos de odio como el absoluto montón de mierda fascista que era.
Pena y empatía ninguna en cualquier caso.
“No soporto la palabra empatía, en realidad. Creo que la empatía es un término inventado de la Nueva Era que hace mucho daño.”
- Charlie Kirk
No tiene nada que ver con Kirk, sino porque se atrevió a comentar lo obvio.