Jimmy Kimmel tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk: "Nunca fue mi intención minimizar el asesinato de un joven"

Así dijo Jimmy Kimmel, entre lágrimas, al poco de empezar su monólogo de este martes. El cómico estadounidense regresó a las pantallas con su programa Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC —propiedad del conglomerado The Walt Disney Company— después de casi una semana de suspensión tras unos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Salió al escenario entre la ovación del público que gritaba su nombre y, tras un primer chiste sobre la "interrupción", agradeció a quienes alzaron la voz en su defensa.