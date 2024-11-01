edición general
Jimmy Kimmel tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk: "Nunca fue mi intención minimizar el asesinato de un joven"

Así dijo Jimmy Kimmel, entre lágrimas, al poco de empezar su monólogo de este martes. El cómico estadounidense regresó a las pantallas con su programa Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC —propiedad del conglomerado The Walt Disney Company— después de casi una semana de suspensión tras unos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Salió al escenario entre la ovación del público que gritaba su nombre y, tras un primer chiste sobre la "interrupción", agradeció a quienes alzaron la voz en su defensa.

| etiquetas: kimmel , kirk , abc , disney , trump
Supercinexin #1 Supercinexin
De un joven cristofascista.
6 K 68
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 la típica superioridad moral de la izquierda
1 K 26
Thibaut_Courtois #6 Thibaut_Courtois
#5 vamos, que no entendiste ná
1 K 4
#7 LaMinaEnMiPuerta
#6 No van a parar hasta que no entendamos todos los que hay que entender. La ultraderecha tiene razón, solo hay que explicarlo de forma que la izquierda "lo entienda"
0 K 10
#2 tromperri *
De un joven que despreciaba y quería afectar negativamente la vida de todo el que no considerase cortado por los patrones que el defendía.

Ojalá no hubiese sido asesinado sino juzgado por delitos de odio como el absoluto montón de mierda fascista que era.

Pena y empatía ninguna en cualquier caso.

“No soporto la palabra empatía, en realidad. Creo que la empatía es un término inventado de la Nueva Era que hace mucho daño.”

- Charlie Kirk
3 K 24
Thibaut_Courtois #4 Thibaut_Courtois
#2 no es que él rechace la compasión en sí, sino que ve el uso político del concepto de empatía como un arma de la izquierda cultural para debilitar principios que él considera básicos: ley, orden, responsabilidad personal y moral. Y así todo lo que se dice de él son bulos bastante desagradables. Si eso lo consideras delito de odio majo, tienes un problema de odio.
0 K 6
#8 detectordefalacias
Si la suspensión fue porque Kimmel puso la reacción de Trump en directo: "como llevas la muerte de Kirk: Bien, aquí estamos haciendo una sala de baile..."

No tiene nada que ver con Kirk, sino porque se atrevió a comentar lo obvio.
0 K 11
kastanedowski #3 kastanedowski
Por algo tenia bloqueado a Supercinexin
0 K 9

