edición general
5 meneos
27 clics
Jim Jarmusch solicita la ciudadanía francesa para "escapar de Estados Unidos"

Jim Jarmusch solicita la ciudadanía francesa para "escapar de Estados Unidos"

"Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme... Y además, París y la cultura francesa están anclados en mí", reconoció el cineasta en la radio pública

| etiquetas: jim jarmusch , cine , directores de cine , estados unidos
4 1 0 K 36 cultura
sin comentarios
4 1 0 K 36 cultura

menéame