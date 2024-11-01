Presentación de Jesús Quintana | El Gran Lebowski  

"El Gran Lebowski" (1998), dirigida por los hermanos Coen, es una comedia de culto clásica que sigue a Jeffrey "The Dude" Lebowski (Jeff Bridges), un vago de Los Ángeles confundido con un millonario homónimo, lo que lo envuelve en una trama de secuestro, intriga y bolos. Jesús Quintana, interpretado magistralmente por John Turturro, es un personaje secundario icónico, el excéntrico y amenazante rival de bolos de El Nota, recordado por su mono morado, su baile provocativo y su actitud intimidante.