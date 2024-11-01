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Presentación de Jesús Quintana | El Gran Lebowski

Presentación de Jesús Quintana | El Gran Lebowski  

"El Gran Lebowski" (1998), dirigida por los hermanos Coen, es una comedia de culto clásica que sigue a Jeffrey "The Dude" Lebowski (Jeff Bridges), un vago de Los Ángeles confundido con un millonario homónimo, lo que lo envuelve en una trama de secuestro, intriga y bolos. Jesús Quintana, interpretado magistralmente por John Turturro, es un personaje secundario icónico, el excéntrico y amenazante rival de bolos de El Nota, recordado por su mono morado, su baile provocativo y su actitud intimidante.

| etiquetas: el gran lebowsky , jesús quintana
10 0 1 K 65 Escenakas
6 comentarios
10 0 1 K 65 Escenakas
  1. EldelaPepi #1 EldelaPepi
    Peliculón. La disfruto cada vez que la veo.
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  2. Pertinax #2 Pertinax *
    #1 ¿Sí? Bueno. Eso es lo que tú opinas, tío.
    2 K 32
  4. Pertinax #4 Pertinax *
    #3 xD xD xD
    La peli da para muchas escenas célebres.
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  6. Ludovicio #6 Ludovicio
    #5 #4 ten cuidado que estás poniendo tu usuario de YT en la URL
    0 K 11

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