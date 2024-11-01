edición general
«Jesús era woke»: cómo un activista a favor de la libre elección de escuela se pasó a la izquierda (Eng)

En How I Changed My Mind About Schools and Almost Everything Else (Cómo cambié de opinión sobre las escuelas y casi todo lo demás), Ravitch narra cómo pasó de una infancia en Houston a convertirse en una crítica conservadora de la educación, defendiendo los vales escolares, asesorando a los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush, y ocupando un puesto en think tanks republicanos. Finalmente, se convierte en una liberal que cita a John Maynard Keyes y escribe lo siguiente: «Creo que el Jesús del Nuevo Testamento era woke».

3 comentarios
A alguien le oí decir en su momento que Jesús fue el primer comunista.
#1 es que hay gente p'a tó.
#1 El primero lo dudo, y mucho
