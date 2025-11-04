edición general
Los jesuitas y los obispos apartan a un sacerdote con un cargo “relevante” en la Conferencia Episcopal por pederastia

La Compañía de Jesús también ha remitido el caso a la Fiscalía “para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos"

frg
Si la denuncia no está todavía en el juzgado hay que cambiar el titular:

Los jesuitas y los obispos protegen a un sacerdote con un cargo “relevante” en la Conferencia Episcopal por pederastia
JuanCarVen
#1 Han remitido el caso a la fiscalía. Podrían tomar ejemplo de los jesuitas el resto de órdenes religiosas.
frg
#3 Los jesuitas son la misma hez.
ChatGPT
La que habrá liado el tío para que los suyos lo aparten xD
