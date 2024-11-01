edición general
Aprueban un presupuesto de 2350 millones de NIS para campañas de hasbara e influencers en 2026 (Israel) [EN]

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, acordaron un presupuesto de 2350 millones de NIS para campañas de promoción de Israel, como parte del presupuesto para 2026 presentado el viernes. El presupuesto se destinará a campañas de sensibilización sobre Israel en todo el mundo. «Nuestros enemigos están invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestra contra. Israel ha actuado con medios muy modestos y ahora debe aumentar los recursos y adoptar métodos nuevos y actualizados. Las cantidades aprobad

| etiquetas: israel , hasbara , influencers , presupuesto , 2026
tanto dinero da para pagar muchas mentiras pero no las suficientes para tapar el genocidio
#1 Es dinero tirado a la basura.
Lo que han hecho nunca se va a tapar.
Nuestros enemigos están invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestra contra. Israel ha actuado con medios muy modestos

xD xD xD xD solo con el tema del patrocino de Eurovisión ya es un buen pico de perrucas gastaes
Si gastan tanto en engañar y crear una opinion es porque tienen miedo al pueblo. Porque cuando el pueblo despierta no hay dios que lo pare.
Lo estoy deseando hace años.
#3 Cuanto dinero se gasta nuestro gobierno en propaganda????
El JIDF estara mas activo de lo habitual. Sera mejor evitar algunas subs de reddit.
