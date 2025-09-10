Jerry Seinfeld comparó el movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan

“Cuando alguien dice Free Palestine, lo que en realidad quiere decir es ‘no me gustan los judíos’”, afirmó Seinfeld, según la crónica estudiantil. Luego añadió: “Comparado con el Ku Klux Klan, pienso que el Klan es un poco mejor porque ellos pueden salir y decir: ‘No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos’. Eso al menos es honesto”. Las palabras del creador de Seinfeld no pasaron desapercibidas en una universidad que ya había vivido tensiones con su presencia.