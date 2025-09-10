edición general
Jerry Seinfeld comparó el movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan

“Cuando alguien dice Free Palestine, lo que en realidad quiere decir es ‘no me gustan los judíos’”, afirmó Seinfeld, según la crónica estudiantil. Luego añadió: “Comparado con el Ku Klux Klan, pienso que el Klan es un poco mejor porque ellos pueden salir y decir: ‘No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos’. Eso al menos es honesto”. Las palabras del creador de Seinfeld no pasaron desapercibidas en una universidad que ya había vivido tensiones con su presencia.

salteado3 #6 salteado3
La estrategia sionista: marear dialécticamente mientras siguen asesinando gente.
#1 Vactor20
Que bajo ha caido ...
Kasterot #4 Kasterot
#1 no cayó,siempre fue así. Tiene algunas declaraciones "gloriosas" en estos años que se llevan del exterminio de Gaza
volandero #5 volandero
Si digo que Jerry Seinfeld es un saco de mierda con ojos, ¿estoy siendo antisemita? Pregunto.
Sandman #9 Sandman
#5 Considerando el significado que le dan al término, ¿sería acaso un problema?
Torrezzno #7 Torrezzno
Nunca tuvo gracia xD
#8 Albarkas
Si unos judíos justifican el genocidio de palestinos, a mí tampoco me gustan esos judíos.
Palestina libre y en paz ya.
kosako #3 kosako
Poco sorprende viviendo de él.
#11 sliana
algun judio habra que se muera de verguenza. pero no sera este.
#10 cunaxa
¿ Esto es un envío basura, verdad ?
Dramaba #12 Dramaba
#10 No, al contrario. Es un envío muy esclarecedor, sobre todo para los que no conozcan la catadura moral del personaje.
