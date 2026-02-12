Jero Romero, músico: "Busqué un trabajo y recoloqué la música en mi vida, pero no lo hipotequé todo por ella"

Vuelve a València este sábado para presentar su último EP, 'Mi vida en partes muy pequeñas'. "Tanto este EP como el anterior LP los he financiado con preventas, que para mí son como un crowdfunding. Eso me permite independencia total. También implica más trabajo y más quebraderos de cabeza. Si hay 900 envíos, los hago yo. Cargo el coche y voy a la fábrica. No tengo el alcance que te da una gran compañía con su maquinaria de promoción. Pero a cambio gano libertad y para mí merece la pena."