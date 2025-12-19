edición general
2 meneos
35 clics
La JEP condena al coronel retirado Publio Mejía a 20 años de cárcel por 72 ‘falsos positivos’

La JEP condena al coronel retirado Publio Mejía a 20 años de cárcel por 72 ‘falsos positivos’

EL PAÍS revela los detalles de la sentencia en la que la justicia transicional impone la máxima sanción posible al oficial, que no reconoció su responsabilidad en los crímenes

| etiquetas: colombia , guerrilla , falsos postivos
2 0 0 K 26 politica
1 comentarios
2 0 0 K 26 politica
tul #1 tul *
se trata de hechos ocurridos en colombia, si fuera en españistan se habria ido de rositas
0 K 15

menéame