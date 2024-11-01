Jeffrey Sachs: «No veo esto como un cambio decisivo de poder a favor de Irán. Pero lo que sí veo es, claramente, una muestra de los límites del poder de Estados Unidos» [ENG]  

No creo que este sea un resultado que vaya a celebrarse en Irán, porque lo que está ocurriendo es muy doloroso. Debería parar para todos. Tampoco creo que Irán sea una potencia expansionista que esté a punto de invadir el Golfo ni nada parecido. Esa no es en absoluto la historia de Irán. Irán no ha invadido a otro país en más de dos siglos. Por eso, no veo esto como un cambio decisivo de poder a favor de Irán. Pero lo que sí veo es, claramente, una muestra de los límites del poder de Estados Unidos.