Jeffrey Sachs advierte: el militarismo japonés está de vuelta (inglés)  

Japón debería ofrecer una aclaración precisa sobre su denominada «posición coherente» respecto a Taiwán, según declaró el miércoles un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El portavoz añadió que la respuesta por escrito publicada por el Gobierno japonés el martes seguía repitiendo su vieja retórica. Esta fricción de larga data se ve alimentada por el auge del nacionalismo y los elementos extremistas dentro de Japón. Para analizar lo que está en juego desde el punto de vista geopolítico, recurrimos al profesor Jeffrey Sachs...
| etiquetas: jeffrey sachs , militarismo japonés