edición general
2 meneos
7 clics

Jeffrey Sachs advierte: el militarismo japonés está de vuelta (inglés)  

Japón debería ofrecer una aclaración precisa sobre su denominada «posición coherente» respecto a Taiwán, según declaró el miércoles un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El portavoz añadió que la respuesta por escrito publicada por el Gobierno japonés el martes seguía repitiendo su vieja retórica. Esta fricción de larga data se ve alimentada por el auge del nacionalismo y los elementos extremistas dentro de Japón. Para analizar lo que está en juego desde el punto de vista geopolítico, recurrimos al profesor Jeffrey Sachs...

| etiquetas: jeffrey sachs , militarismo japonés
1 1 0 K 23 politica
3 comentarios
1 1 0 K 23 politica
tul #1 tul *
los nazis americanos llamando a las armas al resto de nazis del mundo que llevan decadas protegiendo bajo su ala.
1 K 35
Dragstat #3 Dragstat
La edad mediana de los japoneses es de 50 años, no creo que estén para muchos trotes, deberían centrarse en prepararse para la transición de ser 130 millones a 70 en poco tiempo y en todo caso protegerse para que no invadan sus islas mientras queden japoneses en ellas.
0 K 20
carakola #2 carakola
Miedito da pensar en toda la industria del entretenimiento nipón trabajando para llevar a su población a la guerra.
0 K 18

menéame