Jeffrey Epstein tuvo una larga relación con JP Morgan, el banco más grande de EE.UU..

Los reporteros del New York Times examinaron miles de páginas de registros legales y financieros para entender cómo el JPMorgan dio carta libre al infame depredador sexual. Cuando la mayoría de la gente piensa en Jeffrey Epstein, piensa en un escándalo de abusos sexuales. Pero también se trata de un escándalo financiero, en el que el JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, no solo facilitó la operación de tráfico sexual de Epstein, sino que lo enriqueció al tiempo que cosechaba ganancias para el banco.