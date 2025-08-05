edición general
Jefe del Tesoro: EE.UU. gana un 10% por las armas vendidas a Europa antes de llegar a Ucrania [EN]

Se le preguntó a Bessent si los contribuyentes estadounidenses serían responsables de financiar una posible cobertura aérea estadounidense para Ucrania [...] Estamos vendiendo armas a los europeos, quienes luego se las venden a los ucranianos. Y el presidente Trump se está quedando con un 10% de margen sobre las armas. Así que quizás ese 10% cubra el costo de la cobertura aérea, dijo Bessent.

etiquetas: scott bessent , eeuu , ayuda a ucrania , sobrecoste armas
ummon #2 ummon
Este comentario debería encender todas las alarmas: Y el presidente Trump se está quedando con un 10% de margen sobre las armas.
Ojo que no dijo: Y el país se está quedando...
Parece una tontería, pero estos detalles son muy importantes pues dan pistas de por donde van las políticas y el condicionamiento de las masas.
5 K 86
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 Pues no olvides que en el país del capitalismo los que fabrican las armas ahora son empresas públicas
A lo mejor Trump nacionalizó la industria de armamento que pagó a Putin en su día xD
2 K 25
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Seamos serios, que el contexto del artículo no dice eso.

US earns 10% on arms sold to Europe before reaching Ukraine
0 K 16
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#2 parte de ese 10% va a sobres y regalos a los líderes europeos encargados de encender las alarmas.
0 K 12
xeldom #1 xeldom *
Vídeo de la entrevista:
www.foxnews.com/video/6377103891112
Sobre el minuto 6:05 aprox.

Subo esta de un medio desconocido porque estuve un buen rato buscando y fué la única que encontré que hablase de esa parte de la entrevista, buen VAT pagamos :palm: además que lo dice de manera indirecta hablando de otra cosa :shit:
2 K 35
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#1 ¿Qué armas?
¿No se habían suspendido las entregas?
¿Y como es eso de vender Europa armas a Ucrania si se están cediendo en su mayoría?
¿Y por qué habla de gastar ese 10% en la cobertura aérea que aun no hay?

No me extraña que fuera la única noticia. Vaya gilipolleces
1 K 14
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Y el presidente Trump se está quedando con un 10% de margen sobre las armas. Así que quizás ese 10% cubra el costo de la cobertura aérea

¿La va a pagar Trump en persona? :roll: ¿va a usar para ellos el avión que le han regalado? :shit:
0 K 16

