Jefe del Tesoro: EE.UU. gana un 10% por las armas vendidas a Europa antes de llegar a Ucrania [EN]

Se le preguntó a Bessent si los contribuyentes estadounidenses serían responsables de financiar una posible cobertura aérea estadounidense para Ucrania [...] Estamos vendiendo armas a los europeos, quienes luego se las venden a los ucranianos. Y el presidente Trump se está quedando con un 10% de margen sobre las armas. Así que quizás ese 10% cubra el costo de la cobertura aérea, dijo Bessent.
| etiquetas: scott bessent , eeuu , ayuda a ucrania , sobrecoste armas
Ojo que no dijo: Y el país se está quedando...
Parece una tontería, pero estos detalles son muy importantes pues dan pistas de por donde van las políticas y el condicionamiento de las masas.
A lo mejor Trump nacionalizó la industria de armamento que pagó a Putin en su día
Seamos serios, que el contexto del artículo no dice eso.
US earns 10% on arms sold to Europe before reaching Ukraine
www.foxnews.com/video/6377103891112
Sobre el minuto 6:05 aprox.
Subo esta de un medio desconocido porque estuve un buen rato buscando y fué la única que encontré que hablase de esa parte de la entrevista, buen VAT pagamos además que lo dice de manera indirecta hablando de otra cosa
¿No se habían suspendido las entregas?
¿Y como es eso de vender Europa armas a Ucrania si se están cediendo en su mayoría?
¿Y por qué habla de gastar ese 10% en la cobertura aérea que aun no hay?
No me extraña que fuera la única noticia. Vaya gilipolleces
¿La va a pagar Trump en persona? ¿va a usar para ellos el avión que le han regalado?