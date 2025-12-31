edición general
El jefe de la ONU pide priorizar a la gente y al planeta, alerta del impacto climático de la guerra

Se ha instado a los líderes mundiales a fijar bien sus prioridades e invertir en desarrollo sostenible, en lugar de la destrucción, al inicio de 2026.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
5% del PIB europeo a Trump para guerras todo bien en general, bien para el establishment

Que tu abuelo cobre 1000 euros de pensión, problema para el establishment

Que el rentista cobre lo mismo que alguien que trabaja 40 horas, todo bien para el establishment
7
Dragstat #6 Dragstat
Tiene que estar mal la cosa para que esta gente se dé cuenta. Una pena que no se vaya a hacer absolutamente nada.
2
ansiet #2 ansiet
El "jefe" de la ONU, pinta menos que chafachorras en Madrid.
1
mmlv #3 mmlv
Puto woke jipi agorero
0
Arzak_ #4 Arzak_
Trump: "Cambio climático el que tengo aquí colgando" 8-D
0
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 genocidio
0

