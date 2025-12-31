·
más visitadas
6802
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
4869
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4702
clics
Manual de defensa contra idiotas
6521
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4140
clics
Cómo se ve una fotografía digital sin procesar [ENG]
más votadas
811
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
457
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
547
Catalá borra masivamente contratos en plena investigación de la Fiscalía y tras la intervención de la UCO
305
Israel prohibirá a Médicos Sin Fronteras y a una veintena más de ONG seguir operando en Gaza en 2026
360
Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros
El jefe de la ONU pide priorizar a la gente y al planeta, alerta del impacto climático de la guerra
Se ha instado a los líderes mundiales a fijar bien sus prioridades e invertir en desarrollo sostenible, en lugar de la destrucción, al inicio de 2026.
cambio climatico
guerra
onu
8
0
0
politica
6 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
5% del PIB europeo a Trump para guerras todo bien en general, bien para el establishment
Que tu abuelo cobre 1000 euros de pensión, problema para el establishment
Que el rentista cobre lo mismo que alguien que trabaja 40 horas, todo bien para el establishment
7
#6
Dragstat
Tiene que estar mal la cosa para que esta gente se dé cuenta. Una pena que no se vaya a hacer absolutamente nada.
2
#2
ansiet
El "jefe" de la ONU, pinta menos que chafachorras en Madrid.
1
#3
mmlv
Puto woke jipi agorero
0
#4
Arzak_
Trump: "Cambio climático el que tengo aquí colgando"
0
#5
NPCMeneaMePersigue
#4
genocidio
0
